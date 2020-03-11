Михаил Кылварт вошел в совет Северо-Эстонской региональной больницы

В составе надзорного органа учреждения он с 10 марта сменил социал-демократа Ханно Матто.

"Мы очень рады, что мэр Таллинна лично готов внести свой вклад в управление одним из самых важных учреждений здравоохранения в Эстонии", - прокомментировала ERR канцлер Министерства социальных дел Марика Прийске.

По ее словам, хорошим примером участия руководителей местных самоуправлений в госбольницах является Клиника Тартуского университета, председателем совета которой является мэр Тарту Урмас Клаас.