Михаил Кылварт вошел в совет Северо-Эстонской региональной больницы

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) назначил своего однопартийца, мэра Таллинна Михаила Кылварта новым членом совета Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), сообщает Rus.ERR.
В составе надзорного органа учреждения он с 10 марта сменил социал-демократа Ханно Матто.
"Мы очень рады, что мэр Таллинна лично готов внести свой вклад в управление одним из самых важных учреждений здравоохранения в Эстонии", - прокомментировала ERR канцлер Министерства социальных дел Марика Прийске.
По ее словам, хорошим примером участия руководителей местных самоуправлений в госбольницах является Клиника Тартуского университета, председателем совета которой является мэр Тарту Урмас Клаас.
Полномочия Михаила Кылварта в совете PERH продлятся три года.