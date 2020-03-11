Ср, 11.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Михаил Кылварт вошел в совет Северо-Эстонской региональной больницы

Михаил Кылварт вошел в совет Северо-Эстонской региональной больницы

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) назначил своего однопартийца, мэра Таллинна Михаила Кылварта новым членом совета Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), сообщает Rus.ERR.

В составе надзорного органа учреждения он с 10 марта сменил социал-демократа Ханно Матто.

"Мы очень рады, что мэр Таллинна лично готов внести свой вклад в управление одним из самых важных учреждений здравоохранения в Эстонии", - прокомментировала ERR канцлер Министерства социальных дел Марика Прийске.

По ее словам, хорошим примером участия руководителей местных самоуправлений в госбольницах является Клиника Тартуского университета, председателем совета которой является мэр Тарту Урмас Клаас.

Полномочия Михаила Кылварта в совете PERH продлятся три года. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ