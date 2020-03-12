Норвегия из-за коронавируса отменила совместные учения с НАТО

"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы предпочитаем сохранить боеспособность армии, чтобы иметь возможность оказать поддержку обществу в предстоящее бурное время", - заявил журналистам глава оперативного центра ВС Норвегии Руне Якобсон журналистам в среду, 11 марта.

Cold Response - зимние учения норвежской армии в северных районах страны. Они начались 2 марта и должны были продлиться до 18 марта. В четверг, 12 марта, планировалось начать полевые учения с участием почти 15 тысяч военнослужащих из самой Норвегии, а также стран-партнеров по НАТО: Бельгии, Дании, ФРГ, Франции, Великобритании и США.

В мире объявлена пандемия коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает стремительно ухудшаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта охарактеризовала происходящее как пандемию. Во всем мире зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч из них завершились летальным исходом. Вызываемая вирусом атипичная пневмония зафиксирована в 114 странах. Наиболее сильно от SARS-CoV-2 пострадали Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют новые регионы.