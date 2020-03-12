В КНР за сутки выявлено рекордно малое число новых заражений коронавирусом

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае достигло минимума с начала ведения ежедневной статистики. Это следует из данных Национальной комиссии здравоохранения, опубликованных в четверг, 12 марта. За последние сутки подтверждено всего 15 случаев заражения, половина из них приходится на мегаполис Ухань. Днем ранее власти сообщали о 19 новых инфицированных.

Кроме того, за сутки 11 человек в КНР скончались от инфекции COVID-19, вызываемой вирусом нового типа. На Китай по-прежнему приходится абсолютное большинство заболеваний (80793 человека) и летальных исходов (3169 человек). В середине февраля власти КНР изменили методику подсчета зараженных, перестав причислять к ним инфицированных людей без симптомов заболевания.

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