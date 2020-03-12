"В новостях все выглядит страшнее". Наблюдения латвийца в закрытой из-за Covid-19 Генуе

В понедельник, 9 марта, власти Италии ввели общенациональный карантин из-за распространения нового коронавируса Covid-19. Как выглядит жизнь изнутри закрытого на карантин отдельно взятого региона Италии? Чтобы узнать это, RUS.TVNET связался с латвийцем, переехавшим на постоянное место жительства в Геную.
В настоящее время Лигурия и находящаяся в ней Генуя остаются регионом, где меньше всего зараженных Covid-19. Чтобы не допустить распространения инфекции, город изолирован — на главных магистралях стоят контрольно-пропускные блокпосты, введен режим пропусков: для въезда или выезда необходимо веское основание. За нарушение режима карантина также положен штраф от 200 евро.
Впрочем, как отмечает Роман, введенные ограничения довольно легко можно обойти: законодательного определения, что является и что не является веской причиной, не существует.
"За пересечение границы "красной зоны" грозит штраф, при повторных нарушениях — арест до трех месяцев. Но это чистая формальность — нет регуляции, что является или не является веской причиной для пересечения [границы "красной зоны"]. Поехать просто погулять к морю — это не веская причина, а необходимость съездить к родственникам — да. [...]
Запрет на въезд касается севера Италии, Австрии и Швейцарии. Сейчас город изолирован. Все школы и университеты закрыты, обучение проводится в онлайн-режиме.
Университеты быстро подстроились. Можно встретиться и с преподавателями, но в аудиторию могут прийти не больше двух человек и только для индивидуальных консультаций", — рассказывает Роман.
По его признанию, в новостях все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Вместе с тем бывший рижанин отмечает и то, что жители, похоже, воспринимают угрозу коронавируса не слишком серьезно.
"Люди либо не понимают, насколько это серьезно, либо просто не относятся к этому серьезно. [...] Практически никто не ходит в масках. Люди не боятся.
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. [...] Сегодня писали в новостях, что люди не совсем понимают режим "сидите дома и лишний раз не выходите", — говорит экс-рижанин.
По словам Романа, никакого особенного ажиотажа в магазинах тоже нет — продуктов хватает, покупатели не сметают их с полок. Цены остаются прежними.
"Ночью были очереди в некоторых круглосуточных супермаркетах. В больших магазинах люди более-менее раскупают продукты долгого хранения — например, молоко, которое не портится, пасту томатную, которая может стоять долго — такое разбирают. Но в маленьких магазинах, экспресс-супермаркетах, продуктов достаточно, необходимости запасаться нет никакой. Можно каждый день ходить в магазин, покупать по чуть-чуть, как всегда. Мы с этим каких-то трудностей не испытываем вообще. Ходим в магазин, на полках есть все что нужно. Нет такого, что мы сталкиваемся с дефицитом каких-то продуктов.
Цены остаются прежними. Никто не пытается на этом заработать. Единственное, маски начали дорожать и, в особенности, антисептики для рук — жидкие гели.
В первые дни эти товары стали пропадать с полок, люди начали их скупать. На этом некоторые пытались заработать, но есть Amazon, в Италии он пользуется большой популярностью, и там все это можно заказать в принципе по таким же ценам, как и были", — поясняет местный житель.
Генуя — популярный туристический город. Как отмечает Роман, сейчас он заметно опустел.
"Туристов практически нет. Обычно в это время уже начинается туристический сезон, но сейчас очень мало туристов, и в последние дни в городе намного меньше людей стало. Если в пять-шесть часов раньше был час пик и пробки, то вчера улицы были уже полупустыми. И вечером никого на улицах нет, люди по большей части остаются дома. [...]
Клубы закрыты, но барам разрешено работать. Разве что ввели правило: метр дистанции между людьми. В любом заведении сейчас об этом размещены напоминания.
В общественном транспорте также нельзя пользоваться передней дверью и подходить к водителю — это правило введено с понедельника. [...] Около дома у нас кальянная, и все равно молодежь ходит, сильно как-то не парится по этому поводу, что там коронавирус. [...]
Паники вообще не чувствуется. Немного больше, может быть, переживают люди постарше, но те, кто помоложе, не парятся, никто не переживает, все работают как прежде.
Но те, кто могут работать удаленно, работает из дома. [...] По-прежнему выходить можно, гулять можно. Советуют сидеть дома, но в точках, где пешеходные дороги, по-прежнему на выходных много людей. Все как обычно", — заключает Роман.
Как сообщал RUS.TVNET, cо вторника, 10 марта, по всей территории Италии вводится режим карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Решение распространить карантинные меры на всю Италию приняли власти страны вечером в понедельник, 9 марта. Указ предусматривает закрытие практически всех публичных мест и отмену мероприятий, включая спортивные. Режим карантина введен до 3 апреля. Власти призывают жителей оставаться дома.