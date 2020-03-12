Чт, 12.03.2020
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Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

Дональд Трамп.

ФОТО: Evan Vucci/AP

Резолюция, принятая Палатой представителей США, запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без санкции Конгресса. Однако президент может наложить вето на этот документ, пишет DW.com.

Конгресс США в среду, 11 марта, принял резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против.

Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса. "Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - считает ее инициатор, сенатор-демократ Тим Кейн. Однако глава государства может наложить вето на документ.

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