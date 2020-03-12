Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

Резолюция, принятая Палатой представителей США, запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без санкции Конгресса. Однако президент может наложить вето на этот документ, пишет DW.com.
Конгресс США в среду, 11 марта, принял резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против.
Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса. "Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - считает ее инициатор, сенатор-демократ Тим Кейн. Однако глава государства может наложить вето на документ.
A bipartisan majority in both the Senate and House has now made clear that we shouldn’t be engaged in hostilities with Iran without a vote of Congress. If President Trump is serious about his promise to stop endless wars, he will sign this resolution into law. https://t.co/mUucLTq2RW— Tim Kaine (@timkaine) March 11, 2020