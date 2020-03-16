Коронавирус в России. Что случилось за выходные

В Москве вводится режим свободного посещения школ. Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Торговые сети столкнулись с повышенным спросом. Правительство подготовило антикризисный план на 300 млрд рублей. Как в России борются с угрозой коронавируса - в обзоре Би-би-си.