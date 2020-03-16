Elisa закрывает все представительства в Эстонии

В целях предотвращения распространения коронавируса предприятие Elisa с завтрашнего дня временно закроет все свои представительства в Эстонии. Обслуживание клиентов продолжится по телефону, а также с помощью интернет-чата службы поддержки клиентов.
В случае возникновения вопросов или проблем, клиенты могут воспользоваться специальным чатом на сайте компании, либо позвонить по инфотелефону 6 600 600.
«Кому-то это может доставить неудобства, но в нынешних условиях мы считаем важным, чтобы люди не выходили лишний раз из дома. Чтобы оказывать качественное обслуживание клиентов, сотрудники представительств будут отвечать на вопросы людей по телефону или в интернете, - сказал глава отдела частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.
По его словам, пока торговые центры еще открыты, сотрудники будут использовать помещения Elisa для удаленной работы, чтобы решать проблемы клиентов.