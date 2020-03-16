Tallink приостанавливает движение Silja Europe между Хельсинки и Таллинном

Судоходная компания Tallink приостанавливает движение Silja Europe, курсирующего между Хельсинки и Таллинном, со вторника 17 марта, передает Yle.
Решение связано с ситуацией с коронавирусом и постановлением правительства Эстонии закрыть границы для въезда иностранцев в страну.
16 марта компания выполнит рейс Хельсинки-Таллинн в нормальном режиме, однако судно не примет на борт пассажиров, у которых забронирован круиз.
Остальные суда компании, Tallink Megastar и Star, продолжат курсировать в нормальном режиме. По заявлению компании, это необходимо для того, чтобы граждане Эстонии могли вернуться домой из соседних стран, а жители соседних с Эстонией стран могли проехать транзитом через Эстонию к себе домой.
Грузовые перевозки будут осуществляться в нормальном режиме между Эстонией и Финляндией, а также между Эстонией и Швецией.