В Эстонии коронавирус диагностирован у 258 человек

За вчерашний день было диагностировано 33 новых случая коронавируса. У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы. Больше всего заболевших живет в Харьюмаа и на Сааремаа (распределение вчерашних позитивных проб по уездам будет известно сегодня вечером). В больнице на данный момент находятся трое - состояние двоих оценивается как легкое, а один пациент в тяжелом состоянии. Зараженные находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.

На данный момент в Эстонии тесты на вирус COVID-19 делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. На данный момент лаборатории способны проводить в течение дня анализы 500-600 проб. Способность тестирования достаточна для людей, которых необходимо тестировать - в первую очередь тяжело больных людей и людей из группы риска, в том числе пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

16 марта начал работать телефон кризисной информации 1247, по которому можно получить ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом. Телефон работает 24/7, и звонки на него бесплатны.