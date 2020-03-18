Самый оптимистичный прогноз Финляндии: более миллиона человек заразятся коронавирусом, 500 умрут

Сценарии основаны на доступной информации, использовались как данные, так и прогнозы. Во всех вариантах очень много людей заболевает коронавирусом, но случаев тяжело заболевших и умерших относительно мало, передает Postimees.

Прогноз предполагает три сценария: заболевает 20 процентов, 40 процентов и 60 процентов населения.

В худшем случае инфицированы 3,24 миллиона человек, 12 960-32 400 из которых госпитализированы, 3240-8100 нуждаются в интенсивной терапии, а 1 620-3240 умерли.

Последствия так же серьезны и в самом оптимистичном сценарии. 1,08 миллиона человек заболевают, 4 300-11 000 человек нуждаются в стационарном лечении, а 540-1080 человек умирают.

Согласно прогнозам, в ближайшие недели больницы Финляндии из-за коронавируса будут полны. Больше всего людей окажется в больнице в конце апреля, когда за одну неделю, согласно прогнозам, в больницах окажется около 900 человек. В финских больницах около 11 000 мест.

Правительство Финляндии использовало прогноз для принятия решений позавчера и вчера. В понедельник правительство решило закрыть школы и университеты и запретить собрания более 10 человек. Людям старше 70 лет настоятельно рекомендуется оставаться дома в карантинных условиях. Также закрываются все библиотеки, музеи и театры. Поездки в Финляндию и обратно прекращаются, остаются только грузовые перевозки. Целью ограничений является снижение уровня заболеваемости, что поможет избежать перегрузки медицинской системы.