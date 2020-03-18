Галерея ⟩ Чрезвычайное положение изменило работу магазинов

Фотограф Tartu Postimees отправился в торговый центр Lõunakeskus и убедился, что некоторые магазины временно прекратили свою деятельность.

После полудня на парковке у торгового центра заметно меньше автомобилей, чем обычно. В самом т/ц также очень мало людей. Очередь есть лишь перед аптекой Apothekа, поскольку внутрь пускают по одному.

Из-за маленького количества покупателей или для защиты работников некоторые магазины сократили время работы. Так, меньше работают Rimi, Maksimarket, NS King и еще некоторые небольшие магазины.

Есть также магазины, которые полностью прекратили свою деятельность на время кризиса. Например, Ecco закрыл все магазины в Европе, в том числе и тот, который находится в Тарту. Также закрыты Ice Café, магазин Sangar, представительства Elisa, Tele2 и Telia, а также бюро Swedbank и Coop Pank. Временно закрылись и кафе.