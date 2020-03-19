Истекающие до 31 мая разрешения на оружие будут продлены автоматически

Департамент полиции и погранохраны продлевает в автоматическом порядке разрешения на оружие, действие которых заканчивается в период с 16 марта по 31 мая. Данное решение было принято на основании того, что временно прекращена выдача справок о состоянии здоровья.
Ведущий чиновник Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса пояснила, что в период черезвычайного положения даже при самом большом желании получить необходимые справки о здоровье довольно сложно.
"Из-за опасности заражения центры семейных врачей и психиатрические клиники временно прекратили выдачу медицинских справок, которые необходимы при ходатайстве на оружие или при продлении разрешения. Решение полиции не накладывает на владельцев дополнительных обязанностей, все данные будут обновлены автоматически в системе данных. Также отпадает обязательство передачи оружия полиции, которое необходимо в обычной ситуации соблюдать, когда заканчивается действие документа", - сказала Прооса.
Разрешение на оружие, параллельное разрешение на оружие или разрешение на коллекционирование, которые заканчиваются в период с 16 по 30 марта, будут автоматически продлены на 90 календарных дней с момента окончания действия.
Разрешения, которые заканчиваются в период с1 апреля по 31 мая, будут автоматически продлены на 60 календарных дней с момента окончания действия.
По окончании черезвычайного положения ходатайство и все необходимые документы на разрешение на оружие, на ношение оружия или замену разрешения на оружие нужно будет подавать не позднее, чем за месяц до окончания срока действия документа.
По данным ППА в марте, апреле и мае срок действия закончится примерно у 1100 разрешений.