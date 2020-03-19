Истекающие до 31 мая разрешения на оружие будут продлены автоматически

Ведущий чиновник Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса пояснила, что в период черезвычайного положения даже при самом большом желании получить необходимые справки о здоровье довольно сложно.

"Из-за опасности заражения центры семейных врачей и психиатрические клиники временно прекратили выдачу медицинских справок, которые необходимы при ходатайстве на оружие или при продлении разрешения. Решение полиции не накладывает на владельцев дополнительных обязанностей, все данные будут обновлены автоматически в системе данных. Также отпадает обязательство передачи оружия полиции, которое необходимо в обычной ситуации соблюдать, когда заканчивается действие документа", - сказала Прооса.

Разрешение на оружие, параллельное разрешение на оружие или разрешение на коллекционирование, которые заканчиваются в период с 16 по 30 марта, будут автоматически продлены на 90 календарных дней с момента окончания действия.

Разрешения, которые заканчиваются в период с1 апреля по 31 мая, будут автоматически продлены на 60 календарных дней с момента окончания действия.

По окончании черезвычайного положения ходатайство и все необходимые документы на разрешение на оружие, на ношение оружия или замену разрешения на оружие нужно будет подавать не позднее, чем за месяц до окончания срока действия документа.