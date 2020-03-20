В связи с сокращением числа пассажиров Elron изменит график движения поездов

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в определенной мере разреженный график начнет действовать на линиях в западном, восточном и юго-западном направлениях.

«В условиях чрезвычайного положения люди передвигаются значительно меньше, по этой причине мы временно изменим и расписание наших поездов», - сообщил менеджер Elron по продажам и развитию Ронни Конго.

«Изменения ожидаются по всем направлениям, при этом мы стремимся обеспечить, чтобы возможности перемещения сохранялись бы на всех направлениях в течение всего дня. Для этого, например, мы добавили на линии Таллинн-Вильянди остановки для поездов, а некоторые наши рейсы заменили автобусами», - добавил он.