В Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, 15 госпитализированы

У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы, госпитализированы 15 человек. На данный момент никто не нуждается в интенсивном лечении.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. В день лаборатории способны проверить 500-600 проб.

Вчера в нескольких городах открылись drive-in пункт для взятия проб на коронавирус.

Новая информация о тестировании на коронавирус в Эстонии. Смотрите здесь.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.

Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождать звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.