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  • В Латвии сбежавший из больницы неадекватный мужчина угрожал заразить всех коронавирусом
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Видео ⟩ В Латвии сбежавший из больницы неадекватный мужчина угрожал заразить всех коронавирусом

Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу вечером, 20 марта, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники Госполиции Латвии у самой границы Лиепаи в направлении Риги задерживают мужчину, пишет Rus.TVNET.

Согласно информации портала liepajniekiem.lv, на место прибыли также сотрудники неотложной медицинской помощи, одетые в защитную форму. 

Сообщается, что полиция задержала сбежавшего из больницы - он заявлял, что инфицирован Covid-19 и угрожал заразить других. 

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что от медицинского учреждения была получена просьба задержать мужчину с возможными симптомами Covid-19. В то же время она не подтвердила и не опровергла, сбежал ли он из больницы. 

В скорой пояснили, что был получен встревоженный звонок от жителей о том, что мужчине необходима медицинская помощь. Принимая во внимание, что диспетчер получил информацию о том, что мужчина недавно прибыл из-за рубежа, на место происшествия бригада отправилась в специальной защите.

Пациент вел себя агрессивно, чему, вероятно, способствовало опьянение. Он не послушал требования медиков, поэтому на помощь была вызвана Госполиция.

Благодаря стражам порядка, мужчина был доставлен в больницу для проведения теста на Covid-19. 

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