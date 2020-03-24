Новые ограничения ⟩ В торговых центрах будут открыты только продуктовые и аптеки

Правительство решило ввести новые ограничения на движение в общественных местах, торговых центрах, местах развлечения и общественного питания.

Начиная со среды в общественных местах - таких, как открытые игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, оздоровительные и походные тропы, а также в помещении (кроме дома) люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В общественных местах вместе могут находиться до двух человек. Ограничение не распространяется на семьи и на лица при исполнении общественных обязанностей.

Начиная с пятницы торговые центры будут закрыты. Открытыми остаются продовольственные магазины, аптеки, торговые точки телекоммуникационных предприятий, офисы банков, почтовые автоматы и магазины, продающие или сдающие в аренду вспомогательные средства и медицинские устройства на основе карточки вспомогательных средств или карточки медицинского устройства.

В местах общественного питания допускается только продажа еду на вынос. На входах и выходах должны быть размещены дезинфицирующие средства.

Начиная с 22 часов в пятницу закрываются места общественного питания, бары и другие увеселительные заведения, за исключением мест раздачи еды и доставки питания на дом.

С того же дня закрываются такие развлекательные точки как боулинг, бильярд, кальянные кафе, кегельбаны и клубы для взрослых.