Чт, 26.03.2020
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  • В лесу потерялся трехлетний ребенок: полицейские развернули масштабные поиски

В лесу потерялся трехлетний ребенок: полицейские развернули масштабные поиски

Лес. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Полицейские вместе с сотрудниками Спасательного департамента и добровольцами сегодня днем в лесу на Сааремаа искали пропавшего трехлетнего ребенка. Через несколько часов его удалось найти живым и здоровым.

Сегодня, 26 марта, около 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Кихельконна-Лийва пропал трехлетний ребенок. «Семья пошла погулять в лес к речке и внезапно упустила из виду ребенка», - рассказывает представитель Курессаареского отделения полиции Андрус Тянак. На место прибыли все свободные патрули, служебная собака, также были сразу привлечены добровольцы и Спасательный департамент.

«Поскольку ребенок исчез возле реки, ситуация была особенно критической. Заказали на помощь вертолет. Добровольцы для ускорения поисков задействовали дрон и Инспекция окружающей среды поспешила на помощь со своим дроном», - говорит Тянак.

Ребенка стали искать в лесу, двигаясь цепочкой. «Ребенка нашел через несколько часов после его пропажи сотрудник Спасательного департамента. Он находился в несколько километрах от места, где его упустили из виду родители», - сказал Тянак. Ребенок был невредим, но испуган.

Тянак поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках.

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