Жители Эстонии получат компенсацию за первые дни больничного. Но есть один нюанс

Хотя правительство обещало возместить первые три дня отпуска по болезни, Рийгикогу должен утвердить дополнительный бюджет до того, как будут произведены выплаты, а выплата пособий производится на основании соответствующего распоряжения правительства.

«Мы рады, что правительство решает оказывать большую поддержку людям во время болезни даже в трудные времена. Тем не менее, Больничная касса не имеет правовой основы для осуществления платежей. Нам нужна резолюция Рийгикогу и соответствующий приказ», - сказал руководитель Больничной кассы Райн Лаане.

Однако люди уже ждут дополнительных выплат, и многие инфолинии получают множество вопросов по этому поводу, поэтому другие опасения, связанные со вспышкой, могут остаться на заднем плане. «Мы просим людей немного больше терпения. Мы знаем, что многие уже ждут компенсации, и мы начнем производить платежи как можно скорее», - добавил Лаане.

Если Рийгикогу утвердит дополнительный бюджет и соответствующий приказ-распоряжение правительства, то Больничная касса немедленно объявит, когда люди смогут получить компенсацию за первые дни болезни. В то же время пособия по болезни будут по-прежнему выплачиваться в обычном порядке.

До сих пор Больничная касса выплачивала компенсации по нетрудоспособности в течение нескольких дней после закрытия больничного, в настоящее время для выплаты компенсации может потребоваться больше времени, чем в среднем, но, конечно, не более 30-дневного установленного законом предела.

В соответствии с текущими условиями, Больничная касса не возмещает первые три дня отпуска по болезни. 4-8 день оплачивает работодатель, а с 9-го дня болезни оплачивает Больничная касса. На время действия чрезвычайного положения правительство приняло решение предоставить исключение и возместить первые три дня отпуска по болезни, компенсируя задним числом открытые с 13 марта больничные до окончания чрезвычайного положения. Размер компенсации зависит от причины освобождения и рассчитывается на основе среднего дохода работника за предыдущий год.

«Как только необходимые изменения в выплатах будут приняты, мы сделаем дополнительные выплаты для людей, которые уже закрыли больничный и уже здоровы. Это может занять некоторое время из-за дополнительной нагрузки. Те, кто все еще находятся на больничном, получат за дополнительные дни компенсацию общей суммой», - пояснил Лаане.

Запланированное изменение не повлияет на компенсацию по уходу, поскольку она уже финансируется Больничной кассой с первого дня болезни и 80% средней заработной платы лица, осуществляющего уход, за предыдущий год.