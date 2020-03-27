«Мы находимся на пороге тяжелых событий»: мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с обращением к горожанам

Rus. Postimees приводит обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта в полном объеме:

Давайте наберемся смелости и проявим ответственность, чтобы признать: мы находимся на пороге тяжёлых событий.

Количество заболевших растет с каждым днем. Ежедневная статистика исчисляется уже не десятками, а сотнями. Заразившихся будет все больше. Будет становиться больше и тех людей, которым понадобится интенсивная помощь медицинских служб. У нас уже есть первая потеря и нужно признать: к сожалению, она не станет последней.

Если мы прямо сейчас не осознаем, что происходит, то последствия будут значительно тяжелее. И это не будут просто новости по телевизору, сухая статистика с численностью заболевших и умерших. Это будут горькие потери рядом с нами: станут уходить наши близкие, наши родные, наши друзья.

Мы сейчас прячем голову в песок. Нам кажется, что происходящее нас не касается, оно где-то в стороне, может быть, даже в другой стране. Нет, все это уже происходит здесь, с нами. Поэтому именно от нас зависит, как будут развиваться события. Тяжело будет в любом случае. Но вот насколько, и сколько потерь нас ожидает, - это сейчас зависит от каждого из нас.

Для нас важнее прогуляться в солнечный день и создать массовое скопление? А может, важнее накупить в супермаркете дешевых товаров по скидкам? Если для нас важнее, вопреки ограничениям, провести вечеринку или встретиться с друзьями, мы также должны быть готовы и отвечать за последствия.

Если мы сможем собраться с духом, включить самоконтроль, проявить ответственность и понимание, то у нас по-прежнему будут шансы избежать больших потерь. И для этого не надо проводить глубокий анализ. Достаточно посмотреть, что происходит в других странах: где, кто и как справляется с ситуацией.

В состоянии справиться те, кто способен себя ограничивать. Придерживаться ограничений следует как минимум по двум причинам. Чтобы уберечь себя, своих близких, и в конечном счете, целое общество, город, страну. Ограничивать себя для того, чтобы не было необходимости вводить ещё больше запретов, ещё более жесткие меры: вплоть до ограничения передвижения, вплоть до комендантского часа и уголовной ответственности за нарушение. В конечном счете, это наш выбор. То, как будут развиваться события, - наш выбор и наша ответственность. Если мы начнем терять людей, в конечном итоге винить за это нам придется только себя.

Друзья, мы находимся в начале непростого пути. Мы должны быть готовы к тому, что это затянется на недели. Это непростое испытание. Все вместе мы должны решить для себя, что готовы пройти его, сжав волю в кулак и придержав свои желания, стойко терпя неудобства. Если мы сможем это сделать, то пройдут эти тяжелые месяцы и мы вернемся к нормальной жизни.

Да, мы будем еще долго исправлять экономические последствия кризиса, но у нас и на это найдутся силы - если мы этого сами захотим.

Если у вас нет крайней необходимости выйти за продуктами или в аптеку, если вы не связаны служебными обязанностями, если вы можете найти способ остаться дома и не отводить ребенка в детский сад, пожалуйста, останьтесь дома. Придется осознать, что это надолго. Не перетерпеть взаперти предстоящие выходные и манящую на улицу солнечную погоду, а оставаться дома неделю, другую. Это необходимо! Только тогда мы сможем удержать стремительное развитие эпидемии. Тогда у врачей будет возможность накопить резервы и помогать тем, кто будет остро нуждаться в помощи, и тогда мы быстрее выйдем из этой ситуации.