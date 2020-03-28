В Эстонии диагностировали 70 новых случаев заражения коронавирусом

В период с 27 по 28 марта в Эстонии всего было сделано более 1200 тестов на коронавирус, из них шесть процентов, то есть 70 проб, оказались позитивными. Согласно регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов было на Сааремаа (34), в Харьюмаа (18), Ляэне-Вирумаа (4), Пярнумаа (4) и на Хиуймаа (4). В Ида-Вирумаа добавилось еще два позитивных результата, а также по одному в Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Валгамаа.

Всего в Эстонии было сделано более 9300 тестов на коронавирус, 640 из них оказались положительными. Больше всего зараженных, на основании анализов, в возрастной группе старше 60 лет (29%) и от 40 до 49 лет (22%). В возрастной группе от 50 до 59, на основании тестов, 20 процентов зараженных и от 30 до 39 лет — 17 процентов зараженных.

По состоянию на вечер пятницы, госпитализированы 48 пациентов, десять человек находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Выздоровели 20 человек, один умер.

Департамент здоровья теперь публикует результаты тестирования на основании данных инфосистемы здоровья (TIS), так как в инфосистему здоровья данные поступают на основании направлений. Теперь в день делается в среднем 1000 тестов в день.

Раньше Департамент здоровья не мог делать такие запросы в инфосистеме здоровья, необходимость в использовании инфосистемы здоровья обусловлена как тем, что возможность делать тесты появилась у нескольких лабораторий, так и тем, что привлечены партнеры из частного сектора. Возможность делать такие запросы в инфосистему здоровья, позволит делать сбор данных существенно быстрее.

В связи с первым случаем смерти человека и заражениями коронавирусом в домах престарелых, Департамент здоровья обращает внимание, что:

Строго запрещено посещение домов престарелых, так как это создает опасность для здоровья их жителей.

Очень важно снизить контакты между людьми, потому что по-другому невозможно остановить распространение заболевания.

Также в ближайшее время нужно избегать передвижение жителей домов престарелых между домами престарелых, и не принимать новых жителей. В случае пожилых людей, нуждающихся в уходе, для получения необходимых услуг, оказываемых на дому, нужно обращаться в местное самоуправление по месту жительства.

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и Департамент социального страхования разработали для попечительских учреждений инструкции поведения с заразившимися клиентами или работниками. Инструкции разосланы по всем попечительским учреждениям. Департамент социального страхования находится в постоянном контакте с домами престарелых и готов в каждом отдельном случае реагировать на ситуацию.

В течение последних недель Департамент социального страхования в сотрудничестве с Департаментом здоровья активно занимались информационной и разъяснительной работой для домов престарелых. Обязанность каждого поставщика услуги обеспечить, чтобы все рекомендации и меры действовали по максимуму.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

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