Эпидемиолог: есть ли риск заразиться коронавирусом через упаковку?

Чрезвычайная ситуация означает, что эстонцы сидят дома, в магазины мало, но по необходимости многие люди заказывают товары для своей жизни как в зарубежных, так и в местных интернет-магазинах. Все они доставляются в картонной или полиэтиленовой упаковке.

Уже когда эпидемия коронавируса разразилась в Китае, многие покупатели интернет-магазинов и сотрудники центров по переработке упаковки беспокоились о том, нет ли риска получить опасный новый коронавирус в качестве «подарка» вместе с товарами, поставляемыми из Китая или из местного интернет-магазина. Департамент здоровья тогда ответил: нет!

Сегодня благодаря исследованиям, проведенным во всем мире, мы знаем, что вирусы, включая коронавирусы, могут передаваться от инфицированных людей через любую поверхность, от еды и упаковки пищевых продуктов до кнопок лифтов и сидений автобусов. Следует отметить, что коронавирусы остаются на упаковочной коробке до 1 дня, на пластиковой пленке 3 дня, на металле 2-5 дней, на стекле 5 дней, на бумаге в зависимости от вида до 5 дней и на дереве до 4 дней. Так что заполучить вирус через эти и многие другие материалы вполне реально.

Должны ли мы поэтому отказаться от заказа или покупки упаковки? вовсе нет! Но чтобы защитить себя, мы должны вымыть или продезинфицировать руки после получения упаковок и их вскрытия. Доставать товар из упаковки надо чистыми руками. После того, как вы выкинули упаковку, также мойте или дезинфицируйте руки.

К сожалению, мы ничего не знаем об опасности или безопасности курьеров, доставляющих посылки или еду к нашим домашним порогам, поскольку коронавирусы вызывают симптомы не у всех инфицированных, особенно более молодых людей. Однако они могут распространять вирусы и заражать поверхности, в том числе, упаковку.