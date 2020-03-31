Вопиющие случаи нарушения самоизоляции в Латвии

Врачи не знали, что женщина, которую привезли в больницу в сильном опьянении - в ее крови обнаружили четыре промилле алкоголя, - недавно вернулась из затронутой Covid-19 страны. Она должна была самоизолироваться.

"Это абсолютная безответственность, результатом которой может стать полный крах системы здравоохранения", - сказал глава Клиники неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной университетской больницы Алексей Вишняков.

Медики рассказали еще об одном вопиющем случае: к женщине, у которой рак легких, пришел в гости внук, недавно вернувшийся из-за границы - и заразил бабушку коронавирусом всего лишь одним поцелуем.