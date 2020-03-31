Успешные предприниматели не решаются дать никаких прогнозов

И Кяо не может посоветовать ничего, кроме как работать как можно лучше, и жить в одном ритме с предприятием, а это значит, что если нужно сокращать расходы и сокращать зарплаты, то нужно с этим смириться.

«Протесты не помогут, поскольку в экономике действуют жесткие правила, - говорит Кяо. – За рабочее место стоит держаться, поскольку с рабочими местами может стать туго».

Более того, до пика кризиса, как предупреждает Кохава, еще далеко. Возвращенные с полпути во Францию дверные косяки напоминают, что кризис в предпринимательстве Эстонии только начинается.

Деньги помогают только поддерживать дух

Руководитель Graanul Ilvest Рауль Кирьянен. ФОТО: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

И хотя руководители промышленных предприятий Эстонии приветствуют решение государства финансово поддержать экономику и предприятия в нынешнее критическое время, этого не хватит, чтобы выбраться из ситуации живым. «Пакет помощи не обеспечивает нормальную деятельность предприятий, но помогает поддержать дух, - сказал Юри Кяо. – Обычной экономической деятельности это не заменит».

Во-вторых, как объяснил Рауль Кирьянен, пакеты помощи краткосрочные, в то де время ни у кого нет представления, как долго этот кризис продлится: «Сейчас говорят о 1 мая, но это как иллюстрация. В Америке и Великобритании проблемы только начались».

Поскольку, по оценке руководителей предприятий, последствия кризиса в крупных фирмах проявятся только через месяц-два, по словам Яака Нигуля, нельзя исключать, что к тому времени, когда крупным работодателям потребуется помощь государства, деньги уже закончатся.

Руководитель Viru Keemia Grupp Ахти Аасмаан отметил, что государственные меры помощи предусмотрены, прежде всего, для компенсации снижающихся или исчезающих доходов, но никак не помогают компенсировать те расходы, которые несет работодатель, чтобы сохранить предприятие.