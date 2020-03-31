Успешные предприниматели не решаются дать никаких прогнозов

Руководства крупных эстонских предприятий еще не взялись решать судьбы работников, поскольку реальный удар обрушится на экономику лишь через месяц-два, пишет Postimees.
Два огромных грузовика, груженных тысячами дверных косяков, отправились из Эстонии во Францию, но до места не добрались. Неожиданный звонок от руководства остановил их в пути.
И заставил повернуть обратно.
Французы со дня без каких-либо предупреждений прервали заказ из Эстонии. Из-за коронавируса французы перестали ходить на работу. Некому выгрузить товар, объяснил член правления Combiwood, на котором работают 800 человек, Маргус Кохава.
Косяки пришлось вернуть в Эстонию и отправить на склад.
Такие неожиданные повороты сделали будущее крупных, дающих работу сотням людей предприятий не только туманным, но совершенно непредсказуемым, признались в доверительном разговоре с Postimees их руководители.
«Сейчас мы живем одним днем, - сказал председатель правления фирмы Graanul, занимающейся производством возобновляемой энергии и дающей работу 600 работникам, Рауль Кирьянен. – Утром читаешь новости и поступаешь соответственно».
О том же говорит и руководитель производящей почтовые автоматы фирмы Cleveron с 230 работниками Арно Кютт: «Живем одним днем. Слушаем новости, в которых премьер-министр говорит, что можно делать, а чего нельзя, и анализируем ситуацию».
Если даже у руководства крупных предприятий нет никакой уверенности и видения, что будет в ближайшие недели и месяцы, то в еще большем неведении сидят те, кому они дают работу. Это значит, что десятки тысяч жителей Эстонии, которые до сих пор могли спокойно жить, зная, что в начале нового месяца на их счет поступит зарплата, теперь должны учитывать возможность, что в последующие месяцы они могут остаться без рабочего места.
Неожиданная заминка
Поначалу работники могут понадеяться на утешающее обстоятельство, что, согласно прогнозу их руководства, промышленные предприятия вызванный коронавирусом кризис охватит в большей степени на месяц-два позже, чем предприятия по обслуживанию, как гостиницы и рестораны. Но и здесь уже можно видеть исключения. Один из собственников дающего работу 200 работникам предприятия, производящего шпон и мебель, Tarmeko grupp Яак Нигуль признает, что из четырех предприятий, долевым собственником в которых он является, на одном количество заказов к апрелю сократилось в четыре раза, поэтому не избежать сокращения зарплат и работников: «Тут нет другого пути».
И все же руководители восьми крупных и успешных предприятий заверили Postimees, что пока работа идет в большей степени в полном объеме и людей по домам еще не отправили. Правда все может измениться за одну ночь, за пару часов, как это произошло с перевозившими дверные косяки водителями фирмы Combiwood.
Член правления и собственник предприятия Wolf Group/Krimelt, производящего строительную химию и дающего работу 450 работникам, Яан Пуусааг говорит, что на ближайшие недели заказы у фирмы есть и работа идет, но… «Завтра клиент может сказать, сори, остановимся». Он привел в пример Россию, где в начале прошлой недели не было никаких признаков того, что коронавирус может как-то повлиять на жизнь, пока в среду вечером не пришла новость о том, что в стране объявляется всеобщий недельный отпуск: «Условия и предпочтения, которые действуют сегодня, не обязательно должны быть теми же завтра». Пуусааг добавил, что такие изменения не обязательно должны означать сокращения и урезания зарплат, но заставляют предпринимателей, принимая последующие решения, исходить из новых обстоятельств.
Эстонский оптимизм
Руководители многих крупных предприятий заверяют, что в прошлые хорошие времена они накопили определенный жирок, который позволит пережить следующие один-два месяца безболезненно, сохраняя работников. Руководитель Cleveron Кютт также утверждает, что благодаря прошлому успешному году его фирма могла бы прожить даже полгода: «Но если восстановление, как говорят, займет 18 месяцев, то это уже слишком большой период».
Однако никто не знает, как надолго может затянуться вирусный кризис. Председатель правления предприятия, инвестирующего в промышленность, торговлю и недвижимость, NG Investeeringud Юри Кяо, который дает работу 5000 людям, хочет быть оптимистом и верить, что вирус отступит в разумные сроки, предположительно, к маю. Но если пандемия продлится дольше, описывая возможное развитие ситуации, он не может удержаться от выражения «масштабный коллапс», поскольку государство не может поддерживать бесконечно: «Скорее даже не хочется думать о том, что будет тогда».
Кяо, по его словам, не удивится, если уровень безработицы, который в начале этого года достигал чуть больше четырех процентов, через три месяца доберется до 20 процентов: «И это еще не самый страшный сценарий». Мнения, когда дела эстонских фирм вновь могли бы пойти в гору, различаются. Председатель правления фирмы Lemeks Grupp, занимающейся деревообработкой и лесным хозяйством и дающей работу 1000 работников, Юри Кюльвик предполагает, что во второй половине года экономика может начать восстанавливаться: «Я думаю, что жизнь по-настоящему не остановится». И напротив, собственник Tarmeko Нигуль предсказывает, что экономический спад продлится в лучшем случае как минимум полгода: «Сейчас все только начинается».
Кяо прогнозирует, что если из созданной вирусом ситуации начнут выкарабкиваться в июне, то потребуется где-то год, чтобы все начало работать как в довирусные времена: «Логистика и поставки, которые оказались под ударом, могут и не восстановиться, поскольку некоторые предприятия выпадут из цепи или умрут, и нужно будет искать новые. Та же ситуация в любом случае не восстановится».
Но большинство руководителей предприятий разделяют позицию, что из-за вызванной кризисом реорганизации многие работники должны быть готовы в будущем начать работать в новой для себя сфере деятельности. В плане безработицы бизнесмены привели в пример недавний крик о помощи селян о том, что им крайне необходимы рабочие руки: «Каких-то рабочих мест станет меньше, а каких-то прибавится, я в этом уверен».
В то же время руководство предприятия вынуждено думать о том, как сохранить в трудные времена своих лояльных работников и ценных специалистов. В случае если расходы придется сильно сокращать, например, руководитель Graanul Invest Кирьянен пообещал найти какие-то иные возможности прежде, чем покуситься на судьбу своих подчиненных: «Получить назад работников и клиентов очень трудно».
Жесткие правила
Странным образом руководители отмечают, что в нынешней непредсказуемой ситуации им трудно, даже невозможно дать дельный совет работникам, что делать в ближайшее время, чтобы все же сохранить рабочее место: «Единственное, что можно посоветовать, сидеть и терпеть»,- говорит Нигуль, вспоминая, что сделала черепаха из «Рассказов дядюшки Ремуса», когда человек запихнул ее в огонь. «Работай, сколько можешь. Если получишь меньшую зарплату, придется справляться с ней».
И Кяо не может посоветовать ничего, кроме как работать как можно лучше, и жить в одном ритме с предприятием, а это значит, что если нужно сокращать расходы и сокращать зарплаты, то нужно с этим смириться.
«Протесты не помогут, поскольку в экономике действуют жесткие правила, - говорит Кяо. – За рабочее место стоит держаться, поскольку с рабочими местами может стать туго».
Более того, до пика кризиса, как предупреждает Кохава, еще далеко. Возвращенные с полпути во Францию дверные косяки напоминают, что кризис в предпринимательстве Эстонии только начинается.
Деньги помогают только поддерживать дух
И хотя руководители промышленных предприятий Эстонии приветствуют решение государства финансово поддержать экономику и предприятия в нынешнее критическое время, этого не хватит, чтобы выбраться из ситуации живым. «Пакет помощи не обеспечивает нормальную деятельность предприятий, но помогает поддержать дух, - сказал Юри Кяо. – Обычной экономической деятельности это не заменит».
Во-вторых, как объяснил Рауль Кирьянен, пакеты помощи краткосрочные, в то де время ни у кого нет представления, как долго этот кризис продлится: «Сейчас говорят о 1 мая, но это как иллюстрация. В Америке и Великобритании проблемы только начались».
Поскольку, по оценке руководителей предприятий, последствия кризиса в крупных фирмах проявятся только через месяц-два, по словам Яака Нигуля, нельзя исключать, что к тому времени, когда крупным работодателям потребуется помощь государства, деньги уже закончатся.
Руководитель Viru Keemia Grupp Ахти Аасмаан отметил, что государственные меры помощи предусмотрены, прежде всего, для компенсации снижающихся или исчезающих доходов, но никак не помогают компенсировать те расходы, которые несет работодатель, чтобы сохранить предприятие.