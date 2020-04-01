В Германии вступил в силу закон о защите арендаторов от выселения

«С вступлением в силу новых гражданско-правовых предписаний арендаторы жилья, потребители и владельцы малых предприятий получают важную передышку, которая им необходима для получения государственной помощи», – приводит Deutsche Welle комментарий министра юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт.

По ее словам, теперь закон гарантирует, что арендаторы и владельцы малых предприятий не потеряют свои жилые или производственные помещения во время эпидемии. Пока что поправки действуют до 30 июня: до истечения этого срока арендодатели не могут выселять арендаторов за неуплату, но просроченную аренду все же придется заплатить позднее.