В Германии вступил в силу закон о защите арендаторов от выселения

Надеемся, что это - не первоапрельская шутка! В Германии 1 апреля вступил в силу закон о защите арендаторов помещений и потребителей во время эпидемии коронавируса Covid-19, сообщает NEWSru.
«С вступлением в силу новых гражданско-правовых предписаний арендаторы жилья, потребители и владельцы малых предприятий получают важную передышку, которая им необходима для получения государственной помощи», – приводит Deutsche Welle комментарий министра юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт.
По ее словам, теперь закон гарантирует, что арендаторы и владельцы малых предприятий не потеряют свои жилые или производственные помещения во время эпидемии. Пока что поправки действуют до 30 июня: до истечения этого срока арендодатели не могут выселять арендаторов за неуплату, но просроченную аренду все же придется заплатить позднее.
Кроме того, теперь платежи по договорам, регулирующим предоставление базовых жизненных услуг, включая электричество, телефон или газ, также могут быть отсрочены до конца июня. Помимо этого, граждане Германии могут воспользоваться мораторием на платежи по кредитам и процентам, если они касаются договоров, заключенных до 15 марта, а плательщики не в состоянии обслуживать их.