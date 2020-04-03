На время чрезвычайного положения Таллинн смягчил условия парковки Pargi ja reisi

В связи со введенным в стране режимом чрезвычайного положения Таллинн открыл все парковки Pargi ja reisi для бесплатного пользования.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, город решил дать зеленый свет всем владельцам автомобилей для использования парковок.
«Мы подняли шлагбаумы, и все парковки Pargi ja reisi на период действия чрезвычайного положения открыты для использования бесплатно», - сказал Андрей Новиков.
Но вице-мэр попросил принять во внимание то, что это изменение не предназначено для долговременной парковки.
«Из-за изменений мы не хотим видеть на парковках Pargi ja Reisi автомобили, оставленные на длительное время, - подчеркнул Андрей Новиков. – Поэтому возможность парковки ограничена по времени».
На парковках Pargi ja reisi нельзя запарковаться с полуночи до 5 часов утра – в это время там проводятся работы по уборке территории.