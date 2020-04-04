Более тысячи жителей Эстонии заразились коронавирусом: за сутки прибавилось 58 заболевших, один умер

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев было диагностировано на Сааремаа (36), Харьюмаа (9), Ида-Вирумаа (4), Тартумаа (2) и Пярнумаа (2). В Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Валгамаа и Вильяндимаа добавилось по одному зараженному, данные еще одного выясняются.

В Эстонии в общей сложности сделано 19 091 тест, из них 1018 , т.е. 5% были позитивными.

По состоянию на утро 4 апреля, в больничном лечении коронавируса в Эстонии нуждались 113 пациентов, 20 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 59 человек, 13 скончались.

По результатам анализов больше всего заразившихся в возрастной группе 45-49 лет (11%) и 50-54 года (11%), а также в возрастной группе 55-59 лет (10%).

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В Эстонии на сегодняшний момент вирусное заболевание COVID-19 диагностируют в лабораториях департамента здоровья, Клиникума Тартуского Университета, SYNLAB, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

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