Тюрьмы Эстонии в условиях чрезвычайного положения переходят на пятидневный режим работы

Как отмечается в пресс-релизе Минюста, цель нововведения — предотвратить распространение вируса в тюрьмах, защитить жизнь и здоровье заключенных. Такой распорядок работы специалисты в области здравоохранения рекомендовали ввести как в тюрьмах, так и в домах призрения, чтобы избежать новых случаев инфицирования среди людей в группах риска.

"Чем больше людей перемещается в здании тюрьмы, тем больше опасность того, что там начнет распространяться вирус. Мы очень благодарны тем работникам, которые проявили готовность изменить свои планы. Наши сотрудники понимают, какое сейчас положение в государстве и как оно может еще больше ухудшиться, если мы все не предпримем нужные усилия», - пояснил вице-канцлер Министерства юстиции Прийт Кама.

В соответствии с новым порядком, рабочие смены охранников в тюрьме будут разделены на две основные. В течение пяти дней подряд на работу должны выходить те чиновники, которые работают в жилых помещениях для заключенных. В остальных помещениях — в административном корпусе, во внешней охране и в открытой тюрьме работа продолжается по прежней схеме. Доступ на территорию всей тюрьмы для выполнения своих рабочих задач обеспечен только медработникам.

Работников для пятидневной смены в замкнутом цикле выбирают на добровольной основе. Администрация тюрем уже заключила договоры на работу с сотрудниками двух пятидневных смен.

В тюрьмах Эстонии на сегодня около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 носителей гепатита С, а также много других людей, страдающих заболеваниями, при которых инфицирование коронавирусом может оказаться опасным для их жизни.

Поскольку в условиях чрезвычайного положения инфицированных заключенных придется перевести в отделение интенсивной терапии обычной больницы, куда в ближайшее время могут начать доставлять в большом количестве и других заболевших, важно, чтобы случаи заражения вирусом среди заключенных не усугубили и без того напряженную ситуацию в сфере здравоохранения.

Для того, чтобы вирус не проник в тюрьмы, в условиях чрезвычайного положения в тюрьмах отменены дни посещений. Заключенные содержатся в камерах, отменены групповые работы и прогулки.