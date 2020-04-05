В Эстонии у 1097 человек обнаружен коронавирус, за сутки умерли еще двое

По данным регистра народонаселения больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (23), Ида-Вирумаа (16) и Харьюмаа (12).

По состоянию на утро 5 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 130 пациентов, 17 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека. Из-за вируса COVID-19 за прошедшие сутки умер находившийся на лечении в Северо-Эстонской больнице 73-летний мужчина и в Курессаареской больнице скончался 81-летний мужчина. Всего из-за коронавируса в Эстонии умерли 15 человек.

В Эстонии в общей сложности было сделано 21 004 теста, из них 1097, т.е. 5% показали позитивный результат.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В Эстонии на сегодняшний момент вирусное заболевание COVID-19 диагностируют в лабораториях департамента здоровья, Клиники Тартуского Университета, SYNLAB, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.