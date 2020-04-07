В Дании постепенно смягчают вызванные коронавирусом ограничения

Эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг разумным и оправданным, отметила она. При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.

Однако бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. "Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.