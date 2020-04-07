Сидим дома с пользой ⟩ Переделываем интерьер с помощью модных деталей

Настроение в доме можно легко поменять и благодаря небольшим и недорогим предметам интерьера.

Яркие цвета опережают нейтральные

ФОТО: Ikea

Весной и летом этого года нейтральные цвета смело можно заменить на яркие теплые оттенки. Яркие цвета в интерьере отлично можно использовать при выборе плитки, шкафов или для покраски стен – от нежно-розовых и коралловых тонов, до насыщенных глиняных и теплых земельных оттенков. Яркий интерьер можно создать с помощью текстиля золотых и желтых тонов, например, бархата или эко-кожи и натуральной кожи карамельного цвета.

Розовые тона все еще в ходу, но при использовании этого цвета стоит учитывать множество других мелочей. Ярко-розовый цвет больше подходит для детской, поэтому стоит обратить внимание на оттенок старой розы или приглушенные розовые тона и матовые фактуры.

Деревенский шарм

ФОТО: Ikea

С приходом весны все больше времени хочется проводить на природе или на даче. Почему бы не привнести немного деревенского шарма в интерьер вашего дома, ведь этот стиль отлично сочетается с современными тенденциями. Для создания деревенского шарма необходимы старинные предметы, отреставрированная мебель и антикварные вещицы, которые сочетаются с современным дизайном.

В прошлом году в интерьерах часто использовали состаренные зеркала, кисти и бахрому, например, на светильниках, принты с полевыми цветами и резную мебель из дерева в стиле начала 20-ого века. Дачники могут обратить внимание на плетеную мебель и мебель из ротанга, это всегда будет беспроигрышным и качественным вариантом.

Назад в 70-ые

ФОТО: Ikea

В этом году в моду входят теплые цвета: оранжевый, желтый и даже ржаво-красный цвет – все они приходят на смену привычным песочным оттенкам. Из 70-ых годов к нам вновь пришли цветочные и леопардовые мотивы и бахрома. Вряд ли в ближайшее время мы наклеем в ванной оранжевые или коричневые обои с цветами, но этот стиль непременно проявится в различных формах, фактурах и цветах, которые можно будет комбинировать и использовать в интерьере.

Узоры и фактура

ФОТО: Ikea

В современном дизайне слишком долго главенствует скандинавский стиль. Но понемногу к холодному минимализму добавляются цветочные мотивы, яркие цвета и несочетаемая между собой мебель. И все это, как оказалось, отлично смотрится.

Для столешниц и текстиля все чаще выбирают яркие узоры и принты, и главным правилом становится отсутствие всяких правил!

Тенденции 2020 года не только в цвете, но еще и в фактурах, которые освежают интерьер. Смелее комбинируйте фактуры одного или нескольких схожих оттенков. Это делать проще, если в доме преобладают нейтральные тона. Используя различные принты всего нескольких цветов можно изменить интерьер.