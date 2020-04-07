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  • Руководство семейных врачей: как правильно надевать защитную маску
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Видео ⟩ Руководство семейных врачей: как правильно надевать защитную маску

Маска.

ФОТО: Sille Annuk

Союз Семейных врачей Эстонии поделился видеозаписью, в которой подробно объясняется, как правильно надевать защитную маску.

Для начала нужно не менее 20 секунд выполнять дезинфекцию рук. Маска надевается таким образом, чтобы надписи читались снаружи. Металлическая часть сгибается у основания носа пальцами обеих рук, резинки заводятся за уши, затем маска растягивается таким образом, чтобы закрыть рот и нос.

Внешнюю сторону маски нельзя трогать пальцами - следует держаться только за резинки. Снятую маску нужно выбросить в мусорное ведро.

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