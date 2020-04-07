Видео ⟩ Руководство семейных врачей: как правильно надевать защитную маску

Для начала нужно не менее 20 секунд выполнять дезинфекцию рук. Маска надевается таким образом, чтобы надписи читались снаружи. Металлическая часть сгибается у основания носа пальцами обеих рук, резинки заводятся за уши, затем маска растягивается таким образом, чтобы закрыть рот и нос.