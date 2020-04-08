За сутки в Эстонии выявлено 37 заразившихся коронавирусом, трое скончались

По состоянию на утро 8 апреля, из-за коронавируса в Эстонии в госпитализации нуждались 139 человек, из которых 11 находились на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 72 пациента. За прошлые сутки от COVID-19 скончались три человека: в Ляэне-Таллиннской центральной больнице — 92-летняя женщина, в Курессаареской больнице — 73-летний мужчина и 53-летняя женщина (о смерти 6 апреля в Курессаареской больнице 73-летнего мужчины стало известно задним числом). Всего в Эстонии от COVID-19 скончалось 24 человека.

В общей сложности в Эстонии было сделано 24 813 тестов, из них 1185, т.е. 5% показали положительный результат. Из них 37% тестов – жители Сааремаа и 32% - жители Харьюмаа. В Ида-Виру-, Тарту- и Вырумаа доля положительных результатов составляет 6%. Если смотреть по возрастных группам, то 26% зараженных коронавирусом — люди старше 65 лет. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. Начиная с сегодняшнего дня, семейные врачи могут направлять на тестирование людей с симптомами коронавируса, независимо от их возраста и сопутствующих заболеваний. Для людей в порядке тестирования изменений нет. Если вы почувствовали себя плохо, то по-прежнему должны обратиться к семейному врачу, который примет решение относительно необходимости тестирования. Врач оценивает каждый случай отдельно. Цель обновления стратегии тестирования — получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы оценить уже принятые меры и запланировать новые. При изменении ситуации принципы тестирования могут вновь поменяться.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В Эстонии на сегодняшний момент вирусное заболевание COVID-19 диагностируют в лабораториях департамента здоровья, Клиники Тартуского Университета, SYNLAB, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.