Первая сеть заправок снизила цены на бензин

Новые цены:

бензин 95 марки 1,199€/л,

дизельное топливо D 1,239 €/л,

LPG 0,599€/л.

В связи с глобальной пандемией цены на нефть на мировом рынке начиная с середины марта резко упали. Закупочные цены на моторное топливо и нефтяные продукты во многом следили за изменением цен на нефть, но в то же время на цену оказывал влияние и спрос. Из-за действующих почти во всем мире ограничений на движение, спрос на бензин, как на основное жидкое топливо для частных потребителей, упал сильнее, чем на дизельное топливо, а цены на бензин упали на мировом рынке больше, чем на дизельное топливо.

"Такая же ситуация и в Эстонии, где в связи со снижением спроса на бензин увеличился срок хранения товара, закупленного на март. Как следствие, запасы бензина, купленного по средней цене в марте, еще остаются на апрель. Соответственно, на цены мирового рынка на бензин можно отреагировать только сейчас", - сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик.

По словам Вахтрика, закупочные цены на дизельное топливо на мировом рынке не упали так же сильно, как на бензин из-за более высоко на него спроса. Хотя если предложение правительства снизить акциз на дизельное топливо до уровня Литвы будет одобрено Рийгикогу, то директор по продажам Circle K обещал, что розничная цена на дизельное топливо на их заправках снизится 1 мая на минимум 14,5 центов за литр.