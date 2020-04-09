Видео ⟩ В преддверии Пасхи митрополит Евгений обратился к народу

Дорогие братья и сестры!

Серьезное испытание выпало всем нам – весь мир переживает пандемию, которая во множестве уносит человеческие жизни. Человеку свойственно думать, что его лично беда не коснётся. Ещё три месяца назад никто не мог предположить, что эпидемия примет такие масштабы. Так же, наверное, многие думали и в Италии, и в Испании, и в Америке… и в Эстонии. Но из сводок новостей мы видим и слышим неутешительное о происходящем сегодня.

Как писал преп. Антоний Великий: «Если мы стараемся жить по заповедям Евангельским, то мы соединяемся с Духом Божиим, и нам бывает хорошо, если же мы отвращаемся от Бога, не считаемся с заповедями Божиими, то мы соединяемся с демонами-мучителями, и тогда наступает беда для человека». Беда пришла! Но эту беду надо пережить с верой в Божью помощь и пониманием сложившейся ситуации.

Дорогие братья и сестры!

В связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном Правительством ЭР из-за эпидемии, запрещены все мероприятия, связанные с скоплением людей, в т.ч. и присутствие людей на богослужении в храмах. Службы будут совершаться духовенством при закрытых дверях. Если есть острая нужда в исповеди или Причащении, или в какой-либо другой духовной потребности, то можно зайти в храм на короткое время вне богослужения. Все эти меры, предпринятые государством, не являются мерами по ущемлению религиозной свободы и не направлены против какой-либо религиозной конфессии. И мы уверены, что, когда инфекция прекратится, все будет восстановлено в прежнем порядке. Мы просим с пониманием отнестись к данным ограничениям.

Священники по-прежнему будут выполнять свои пастырские обязанности, и их всегда можно пригласить к себе домой для причащения немощного и престарелого. Как медики, самоотверженно помогающие всему миру бороться с эпидемией, не могут уйти на карантин (и огромная им благодарность за это), так и священники, как духовные врачи, всегда будут рядом со страждущими.

Призываю всех усилить свою личную молитву, чтобы Господь смилостивился над всеми нами.

Да хранит нас всех Господь.