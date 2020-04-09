Литва предлагает создать единый комитет по надзору за проектом Rail Baltic

Министерство транспорта утверждает, что это следует сделать с целью обеспечения четкой ответственности управления проектом. Стратегический контроль над проектами и решения по управлению и реализацией проекта перешли бы в компетенцию государств.

Как отмечает Минтранспорта Литвы, в условиях продолжающейся дискуссии трех стран Балтии о модели реализации проекта Литва предлагает не отклоняться от главной цели - своевременной реализации проекта.

"Мы согласны, что нужно оптимизировать модель управления Rail Baltic, чтобы она была эффективнее. Мы готовы объявить процедуры закупок по строительству железнодорожной линии от Каунаса в направлении границы Латвии уже вскоре, а начать строительные работы в 2021 году", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.