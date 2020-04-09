Чт, 9.04.2020
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Литва предлагает создать единый комитет по надзору за проектом Rail Baltic

Иллюстративный снимок проекта Rail Baltic.

ФОТО: www.railbaltic.info

В связи со строительством странами Балтии железной дороги европейской колеи Rail Baltic Литва предлагает создать надзорный комитет из трех вице-министров ответственных министерств.

Министерство транспорта утверждает, что это следует сделать с целью обеспечения четкой ответственности управления проектом. Стратегический контроль над проектами и решения по управлению и реализацией проекта перешли бы в компетенцию государств.

Как отмечает Минтранспорта Литвы, в условиях продолжающейся дискуссии трех стран Балтии о модели реализации проекта Литва предлагает не отклоняться от главной цели - своевременной реализации проекта.

"Мы согласны, что нужно оптимизировать модель управления Rail Baltic, чтобы она была эффективнее. Мы готовы объявить процедуры закупок по строительству железнодорожной линии от Каунаса в направлении границы Латвии уже вскоре, а начать строительные работы в 2021 году", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

В рамках проекта от Таллинна до литовско-польской границы будет проложена железная дорога европейского стандарта (1435 мм). Протяженность её составит 870 км, проложить железную дорогу планируется до 2026 года. 

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