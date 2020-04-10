В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

Коронавирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 11 917 человек. За последние сутки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у 1786 человек, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля. Больше всего заболевших в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).

За весь период наблюдения в России скончались 94 человека, у которых был обнаружен новый вирус. 18 смертей пришлись на последние сутки. Это рекордный суточный прирост новых заражений и летальных исходов.