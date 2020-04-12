В Эстонии резко снизилось число новых случаев коронавируса, но умер еще один человек

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 30 349 тестов, из которых 1309, т.е. четыре процента показали позитивный результат.

По состоянию на утро 12 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждаются 153 пациента, из которых 11 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 98 человек. За последние сутки из-за вируса COVID-19 умерла 83-летняя женщина. Как сообщает портал rus.err.ee, пожилая дама скончалась накануне в Алутагузеском попечительском центре. Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 25 человек.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Больше всего заболевших по-прежнему в возрастной группе 55-59 лет (11%), затем 45-49 и 50-54 года по 10%. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.terviseamet.ee/koroonakaart.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки, и которые основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook. Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства.