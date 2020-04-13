В России выявлено более 2500 новых случаев коронавируса

В России ускоряются темпы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2, способного вызвать атипичную пневмонию COVID-19. За последние сутки в стране зафиксированы 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 18 328 человек, сообщил оперативный штаб в понедельник, 13 апреля.

В результате Россия вышла 15-е место в мире по числу инфицированных, опередив Португалию, где выявлено 16,5 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки в РФ выздоровели 179 и умерли 18 человек. Общее число жертв коронавируса в России достигло 148 человек, выздоровели 1470.

Режим спецпропусков

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 62 регионах России. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1355) и Московской области (495). Москва и Подмосковье лидируют и по общему числу больных. Здесь с 13 апреля введены дополнительные меры безопасности в виде режима спецпропусков и других ограничительных мер. В Москве до 19 апреля приостановят работу все предприятия и организации за исключением ключевых.

В России от коронавируса наиболее сильно пострадали Москва - 11 513 человек (82 умерли), Московская область - 1855 (19 умерли), Санкт-Петербург - 678 (четверо умерли), Нижегородская область - 224 (четверо умерли) и Краснодарский край - 210 человек (трое умерли).