La Repubblica: Россия предлагает итальянцам по 200 евро за восхваление Путина

Такие предложения гражданам Италии поступали в Whatsapp. Как пишет издание, видео с похвалой российских властей предлагают разместить в Twitter, Facebook или Instagram. За видео-похвалу обещали заплатить 200 евро, за текстовое сообщение – немного меньше.

"Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или тестовое сообщение с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за текст дают меньше", – цитирует издание сообщение, которое получил один из жителей страны.

Журналисты также нашли девушку, которая в TikTok опубликовала короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она объяснила, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

"Мне предложил это сделать мой друг. Он сказал мне, что ему платят, и он получит 20 евро за ролик", – сказала она.

В посольстве РФ в Риме заявили, что ничего не знают о таких предложениях.