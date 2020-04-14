Доктор Аркадий Попов: мы должны быть готовы к тому, что потеряем еще людей из-за коронавируса

Сааремаа бесспорно находится в самом критическом положении, и находящаяся там больница с первых дней работает при огромной нагрузке. Для смягчения ситуации планируется перевести часть пациентов на материк, где их распределяет между медицинскими учреждениями второго и третьего уровней. Против желания все же ничего делать не будут, и согласие пациента все же является приоритетом номер один.

«Прежде всего, в сотрудничестве с больницей нужно пересмотреть их состояние и обсудить, можем ли мы еще чем-то помочь. В данный момент на материке ситуация находится под контролем, и созданные во время чрезвычайного положения отделения работают очень организованно. И все же они стоят практически пустые. В каком-то медицинском учреждении больше пациентов, в каком-то меньше, но возможности на данный момент практически не используются», - объяснил Попов.

Сейчас есть возможность транспортировать пациентов в Северо-Эстонскую региональную больницу, Пярнускую больницу, Ляэне-Таллиннскую центральную больницу или Ида-Таллиннскую центральную больницу. Для этого сотрудничают с бригадами скорой помощи.

«Мы можем лечить нуждающихся в помощи как в Северо-Эстонской региональной больнице, так и в Ида-Таллиннской центральной больнице, где имеющиеся возможности лучше, чем в общих больницах. Кроме того, там больше персонала, и я считаю, что это поможет не только пациентам, но и коллегам из Курессаареской больницы, которые напряженно работают с первых дней», - считает доктор.

Массового перенаправления больных все же не будет. Помогать будут только тем, кому от этого действительно будет больше пользы, а болезнь отступит: «Нашим приоритетом, прежде всего, являются пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии третьего этапа. То есть те, кому нужны аппараты ИВЛ и специальные, помогающие кровообращению препараты. Плюс люди, которым нужна анестезия и аппараты искусственной почки. А также те, чье течение болезни можно прогнозировать и планировать в больнице более высокой категории. Учитывая возраст и принадлежность к группе риска».

Попов подтвердил, что на материке ситуация действительно стабильная и опасаться черного сценария не нужно. И все же нельзя пока выдыхать с облегчением, работа продолжается, как и в прежние недели: «Сегодня такой день, когда количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, значительно не увеличивается. Эта тенденция дает нам определенный оптимизм. Мы не относимся к происходящему легко, и весьма интенсивно будем работать и в следующие недели. И все для того, чтобы количество больных сокращалось и дальше».