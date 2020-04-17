Испанские власти придумали как успокоить и привлечь туристов на фоне пандемии

Сертификаты будут называться Covid-19 Free, их уже разрабатывают Мадридская ассоциация отельеров (AEHM), Агентство по туризму Каталонии и Гостиничные ассоциации Коста-дель-Соль.

"Наличие сертификата будет гарантировать как гостям, так и персоналу, что отель свободен от коронавируса. Получить сертификат можно будет при соблюдении определенных гигиенических протоколов по уборке комнат, кухонь, общественных помещений и других мест в отелях", - пишет издание.

По мнению отельеров, сертификаты безопасности могут стать простым и эффективным механизмом по возвращению доверия туристов. При этом самих путешественников тоже могут попросить подтвердить отсутствие заболевания.

"В некоторых странах Азии при выезде из городов и посещении некоторых заведений требуют справки об отсутствии Covid-19. В Великобритании также говорят о введении "Паспортов здоровья", чтобы можно было быстрее закончить изоляцию. Испания рассматривает аналогичные меры", - заключает газета.