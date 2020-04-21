Вт, 21.04.2020
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Пожертвованные Тайванем 80 000 масок прибыли в Эстонию

Маски будут переданы больницам и домам призрения.

ФОТО: Eesti Punane Rist

Во вторник Красный Крест Эстонии получил 80 000 хирургических масок, отправленных из Тайваня в Эстонию в качестве пожертвования. Маски доставят на Сааремаа, Хийумаа и в Ляэнемаа.

Пожертвование было передано президенту Красного Креста Эстонии Харри Вийку, генеральному секретарю Арви Первом и председателю дружественной группы Рийгикогу "Эстония-Тайвань" Калле Лаанету перед зданием Красного Креста Эстонии в Таллинне.

Чтобы убедиться, что содержимое соответствует сопроводительным документам, была совместно открыта одна случайная коробка из прибывшей партии. 

Большая часть 80 000 масок отправляется на Сааремаа, а часть пойдет в соседние с Сааремаа регионы - на Хийумаа и в Ляэнемаа. Маски в основном передаются в больницы и дома престарелых, некоторые также будут отправлены на предприятия пищевой промышленности. 

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