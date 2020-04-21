Пожертвованные Тайванем 80 000 масок прибыли в Эстонию

Пожертвование было передано президенту Красного Креста Эстонии Харри Вийку, генеральному секретарю Арви Первом и председателю дружественной группы Рийгикогу "Эстония-Тайвань" Калле Лаанету перед зданием Красного Креста Эстонии в Таллинне.

Чтобы убедиться, что содержимое соответствует сопроводительным документам, была совместно открыта одна случайная коробка из прибывшей партии.

Большая часть 80 000 масок отправляется на Сааремаа, а часть пойдет в соседние с Сааремаа регионы - на Хийумаа и в Ляэнемаа. Маски в основном передаются в больницы и дома престарелых, некоторые также будут отправлены на предприятия пищевой промышленности.