Вт, 21.04.2020
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В Финляндии пик эпидемии коронавируса позади

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Количество заражений коронавирусом идет на спад по всей Финляндии, сообщает исследователь Ведомства здравоохранения и социального развития THL Симопекка Вянскя, пишет Yle.

"По нашим оценкам можно сказать, что пик остался позади и тенденция идет на спад", - сказал Вянскя.

Оценка сделана на основе того, что нынешние ограничения останутся в силе.

Уровень заразности вируса понизился по сравнению с прогнозом ведомства по ситуации на конец марта. Тогда эксперты оценили, что один человек будет в среднем заражать 1,6 человека. Сейчас, после вступления в силу ограничений, один человек заражает в среднем максимум одного человека.

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