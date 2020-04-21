В Финляндии пик эпидемии коронавируса позади

"По нашим оценкам можно сказать, что пик остался позади и тенденция идет на спад", - сказал Вянскя.

Уровень заразности вируса понизился по сравнению с прогнозом ведомства по ситуации на конец марта. Тогда эксперты оценили, что один человек будет в среднем заражать 1,6 человека. Сейчас, после вступления в силу ограничений, один человек заражает в среднем максимум одного человека.