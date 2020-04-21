Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн человек

Число зараженных COVID в мире к началу недели превысило 2,5 млн человек. Почти 660 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавируса, около 172 тысяч - умерли.
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире во вторник, 21 апреля, превысило 2,5 миллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Общее количество зараженных коронавируса в мире достигло 2 505 367 человек, умерло - 171 7843 человек, выздоровели - 659 614 пациентов.
Больше всего заболевших в США - почти 800 тысяч, и Испании - более 200 тысяч. Сильнее всего пандемия отразилась на Европе, где число зараженных достигло 1 230 522 и умерших от COVID – 108 797 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев заражения и 42 458 умерших), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).