Парламент рассмотрит предложение остановить рост цен на электричество

Парламентская комиссия по экономике предлагает отправить на рассмотрение в большой зал Рийгикогу предложение социал-демократов, принятие которого позволит предотвратить подорожание электричества для конечных потребителей.
«У комиссии по экономике не было ни одного аргумента против. Наш проект будет рассмотрен на заседании парламента 4 мая», – сказал член фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс.
Если депутаты поддержат проект социал-демократов, то правительство должно будет обязать Eesti Energia не взымать по старой схеме высокую плату за возобновляемую энергию с парка ветрогенераторов Тоотси. По словам Ляэнеметса, это уже в ближайшем будущем позитивно отразилось бы на счетах людей за электроэнергию.
«Представленный до начала кризиса проект теперь еще более актуален – в период экономического спада важна любая экономия», – пояснил Лаури Ляэнеметс, подчеркнув, что потребители выиграют от этого предложения в разы больше, чем от снижения акциза на электроэнергию.