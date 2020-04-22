Парламент рассмотрит предложение остановить рост цен на электричество

«У комиссии по экономике не было ни одного аргумента против. Наш проект будет рассмотрен на заседании парламента 4 мая», – сказал член фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Если депутаты поддержат проект социал-демократов, то правительство должно будет обязать Eesti Energia не взымать по старой схеме высокую плату за возобновляемую энергию с парка ветрогенераторов Тоотси. По словам Ляэнеметса, это уже в ближайшем будущем позитивно отразилось бы на счетах людей за электроэнергию.