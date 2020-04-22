Ср, 22.04.2020
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Парламент рассмотрит предложение остановить рост цен на электричество

Электричество.

ФОТО: Михкель Марипуу

Парламентская комиссия по экономике предлагает отправить на рассмотрение в большой зал Рийгикогу предложение социал-демократов, принятие которого позволит предотвратить подорожание электричества для конечных потребителей.

«У комиссии по экономике не было ни одного аргумента против. Наш проект будет рассмотрен на заседании парламента 4 мая», – сказал член фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Если депутаты поддержат проект социал-демократов, то правительство должно будет обязать Eesti Energia не взымать по старой схеме высокую плату за возобновляемую энергию с парка ветрогенераторов Тоотси. По словам Ляэнеметса, это уже в ближайшем будущем позитивно отразилось бы на счетах людей за электроэнергию.

«Представленный до начала кризиса проект теперь еще более актуален – в период экономического спада важна любая экономия», – пояснил Лаури Ляэнеметс, подчеркнув, что потребители выиграют от этого предложения в разы больше, чем от снижения акциза на электроэнергию.

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