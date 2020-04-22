Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Испания, Италия и ряд других стран постепенно начинают ослаблять жесткие меры карантина, в Британии подошли к концу запасы средств защиты, первые заболевшие зарегистрированы в Черногории, США вновь обвиняют Китай в пандемии, а ООН предупреждает о голоде "библейских масштабов".

Число заразившихся коронавирусом в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 2,5 млн, умерли более 178 тысяч человек, выздоровевших и выписанных из больниц пациентов во всем мире - более 700 тысяч. По числу пациентов в больницах в мире лидируют США - 825 тысяч человек.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство рассматривает возможность смягчения карантина с середины мая, но процесс будет поэтапным и медленным. При этом некоторые послабления вводятся уже сейчас: с воскресенья детям младше 14 лет разрешат выходить на прогулку на улицу в сопровождении взрослых. Раньше детям было запрещено покидать дома.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает первое место в Европе по числу зараженных (более 208 тысяч человек) и второе по числу умерших после Италии (21 717 человек).

Строгие карантинные меры были введены в стране 14 марта.

Во Франции третий день подряд продолжаются беспорядки в северных пригородах Парижа. В столкновениях с полицией молодежь поджигает мусорные баки и бросает камни. Социальные службы считают, что обычная бедность этих районов в сочетании с карантином и возросшим присутствием полиции на улицах привела к росту социальной напряженности.

Между тем число пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии французских больниц продолжает снижаться 13-й день подряд. В настоящий момент в реанимациях находятся 5 433 больных.

Однако количество смертельных исходов продолжает исчисляться сотнями. Во вторник во Франции скончался 531 человек. Общее число умерших в стране с начала эпидемии - 20 796 человек.

Власти Италии к концу недели представят план вывода страны из режима карантина. По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, возвращение к нормальной жизни будет строго структурированным и согласованным с медиками и учеными, занимающимися проблемой Covid-19.

Начать послабления планируется с 4 мая.

Число инфицированных в стране продолжает постепенно снижаться, однако показатель смертности растет. За последние сутки в стране умерли 534 человека, общее число жертв коронавируса на данный момент составляет 24 648 человек - наихудший показатель в Европе.

Скандал в Британии

В Великобритании за последние сутки от коронавируса в больницах скончались 763 человека. Общее число умерших в стране теперь составляет 18 100 человек, заразившихся - свыше 130 тысяч.

Однако в этой статистике не учтены больные с Covid-19, умирающие у себя дома, в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа. При этом, по данным властей, количество таких смертей удвоилось за последние пять дней, а значит общее число умерших в стране намного превышает официальные цифры.

По словам британского министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, в данный момент Британия находится на пике эпидемии. Это вселяет надежду, что скоро наступит спад, однако, сказал он, карантин в стране будет снят только тогда, когда у правительства будет уверенность, что нет угрозы второй волны.

Между тем в Британии разгорается скандал вокруг неучастия страны в общем соглашении ЕС по закупкам спецсредств для лечения и диагностики Covid-19: средства индивидуальной защиты для медиков, аппараты ИВЛ, оборудование для лабораторий, а также наборы тестов.

Участвовать в соглашении могли все европейские страны вне зависимости от членства в ЕС. Первое обсуждение плана совместных действий прошло еще в конце января, а 17 марта специально созданная комиссия начала принимать заказы на конкретные поставки от всех желающих стран.

По словам чиновников Евросоюза, представители Великобритании принимали участие далеко не во всех обсуждениях процесса, и заявки от них в назначенный день не поступило.

Британские власти говорили, что просто не успели подать заявку в отведенные сроки.

Между тем в ряде лондонских больниц запасы средств индивидуальной защиты подходят к концу, а в некоторых и вовсе закончились. Лондонцы по собственной инициативе сами ищут средства защиты для больниц в онлайн-магазинах и в частных швейных мастерских.

Что еще происходит в Европе?

Власти Румынии за неполный месяц пополнили казну суммой в 69 миллионов фунтов (78 млн евро) в виде штрафов за нарушение правил карантина. Примерно столько же составляет налог на прибыль по всей стране за февраль.

Сообщается, что с конца марта полиция оштрафовала 200 тысяч нарушителей режима изоляции.

Больше всего штрафов было выписано в столице страны Бухаресте и его окрестностях. Не избежал наказания и мэр Бухареста Роберт Негоица, он был оштрафован за поездку на велосипеде по городскому парку.

Передвижение по улицам разрешено только работникам ключевых отраслей, все остальные могут выходить из дома исключительно за покупками в дневное время и не чаще одного раза в несколько дней.

В Черногории зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Таким образом, она стала последней страной Европы, где нашли Covid-19.

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что медики, сражающиеся за жизни людей и подвергающие себя ежедневному риску, заслуживают большего признания, чем просто аплодисменты (имеется в виду британская инициатива каждый четверг хлопать сотрудникам Национальной системы здравоохранения в знак благодарности).

По распоряжению Хукстра, каждый работник медицинской сферы в Нидерландах получит денежный бонус за свою работу. Сумма вознаграждения пока не уточняется.

Власти Германии отменили традиционный Берлинский марафон, который должен был пройти в сентябре. Запрет на многолюдные собрания в стране продлен до 24 октября.

Ситуация в мире

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив китайские власти в пандемии Covid-19. Действия штата соответствуют позиции Белого дома, который также считает Пекин ответственным за происходящее в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай предоставлял неверную информацию о масштабах и распространении коронавируса, а ВОЗ слепо доверял китайской статистике и не предпринял необходимых мер для сдерживания эпидемии.

По мнению многих американских аналитиков, избранная Трампом тактика обвинений в адрес Китая может обернуться для него фиаско на президентских выборах этого года, так как в глазах многих является попыткой отвлечь внимание от собственных промахов в вопросах пандемии.

В частности, ранее группа сотрудников ЦРУ заявила, что еще в январе в своих донесениях Белому дому разведка предупреждала о надвигающейся проблеме и о том, что Пекин предоставляет неверную информацию. Однако, по словам агентов, Трамп игнорировал их донесения, так как опасался срыва торговой сделки с Китаем.

Что касается иска штата Миссури, Китаю не о чем волноваться, так как вызвать его представителей в американский суд невозможно, а при рассмотрении дела в любом международном суде у Китая будет право на ответ.

Между тем, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предостерег от преждевременного ослабления карантинных мер в стране, так как вторая волна заболеваемости, по его словам, будет гораздо опаснее нынешней, потому что совпадет по времени с сезонными гриппом и ОРВИ.

Число заразившихся Covid-19 в Сингапуре превысило 10 000 человек, причем за последние сутки наблюдался рекордный рост - 1 016 подтвержденных случаев.

Таким образом, Сингапур стал самой пострадавшей от коронавируса страной в Юго-Восточной Азии. Власти полагают, что главным рассадником вируса стали общежития для иностранных рабочих.

Карантин в стране продлен до 1 июня, ряд мер будет ужесточен.