ВОЗ: этот коронавирус останется с нами надолго

Выступая в среду на пресс-конференции, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в то время как ситуация с распространением коронавируса в Западной Европе стабилизировалась и локальные вспышки пошли на спад, эпидемия COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе только разгорается.