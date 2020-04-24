Пт, 24.04.2020
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  • «Поддержите своих»: управа Ласнамяэ обратилась к местным жителям
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«Поддержите своих»: управа Ласнамяэ обратилась к местным жителям

Таллинн. Ласнамяэ.

ФОТО: Вера Копти.

Управа района Ласнамяэ призывает жителей района потреблять продукцию и услуги местных фирм, чтобы поддержать предпринимательство и рабочие места.

«Чрезвычайная ситуация - нелегкое время как для простых людей, так и для многих предприятий. Это существенно повлияло на работу районных кафе, столовых, пекарен и других заведений общественного питания, которые обеспечивают работой многих жителей Ласнамяэ и где по сей день можно безопасно заказать еду на вынос или с доставкой на дом», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В Ласнамяэ много фирм, которые по-прежнему открыты и чье существование зависит от спроса потребителей. «Призываем ласнамяевцев поддержать своих и воспользоваться услугами и товарами местных заведений общественного питания. Так мы поможем сохранить рабочие места в Ласнамяэ», - добавил Свет.

На странице управы района в Facebook можно найти список работающих заведений Ласнамяэ. Список дополняется.

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