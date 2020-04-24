«Поддержите своих»: управа Ласнамяэ обратилась к местным жителям

«Чрезвычайная ситуация - нелегкое время как для простых людей, так и для многих предприятий. Это существенно повлияло на работу районных кафе, столовых, пекарен и других заведений общественного питания, которые обеспечивают работой многих жителей Ласнамяэ и где по сей день можно безопасно заказать еду на вынос или с доставкой на дом», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.