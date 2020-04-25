В Санкт-Петербурге умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий заболел в конце февраля. Он заразился коронавирусом при исполнении врачебного долга, сообщили в больнице, пишет DW.
В Санкт-Петербурге от пневмонии COVID-19 скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Об этом вечером 24 апреля сообщила в своей группе в соцести "В контакте" Елизаветинская больница, в которой работал врач. Смерть 50-летнего медика наступила в больнице имени Боткина, где Белошицкий находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), способной обогащать кровь кислородом.
Врач ушел на больничный в конце февраля, до этого он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией, вызывающей COVID-19. Белошицкий заразился "при исполнении врачебного долга", отмечается в заявлении. Руководство Елизаветинской больницы выражает глубокое соболезнование близким погибшего.
В России по состоянию на 24 апреля выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом, при этом более 5,8 тысячи были зафиксированы за сутки. Всего в стране от COVID-19 скончались 615 человек. По количеству инфицированных Санкт-Петербург (более 2,7 тысячи) занимает третью сточку после Москвы (почти 36,9 тысячи) и Московской области (почти 7,9 тысячи).