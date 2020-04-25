В Санкт-Петербурге умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге от пневмонии COVID-19 скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Об этом вечером 24 апреля сообщила в своей группе в соцести "В контакте" Елизаветинская больница, в которой работал врач. Смерть 50-летнего медика наступила в больнице имени Боткина, где Белошицкий находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), способной обогащать кровь кислородом.

Врач ушел на больничный в конце февраля, до этого он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией, вызывающей COVID-19. Белошицкий заразился "при исполнении врачебного долга", отмечается в заявлении. Руководство Елизаветинской больницы выражает глубокое соболезнование близким погибшего.