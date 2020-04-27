Видео ⟩ Патруль МуПо застал на Штромке необычную тренировку

Cиловая тренировка проходила между деревьев: спортсмены делали приседания с тяжелыми сумками, поднятыми через плечо. Например, один молодой человек использовал мешки с песком весом примерно 50-60 кг.

Как выяснилось, это была тренировка CrossFit Kuubik, тренер которой Май Сакк заявила, что тренинг был организован по ее собственной инициативе. На месте, впрочем, не было ни одного тренера.

«Для разминки все бежали из дома на место и обратно домой после тренировки», - пояснила Сакк, добавив, что самая длинная дистанция составила 5,7 км.

«Каждый наполнил сумку песком, брал подходящий себе вес».